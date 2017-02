Même en situation d'échec des élèves passent au niveau supérieur

Le syndicat de l'enseignement de l'Estrie souhaite que les écoles cessent de faire passer des élèves à un niveau supérieur même s’ils n'ont pas obtenu la note de passage de 60%, une pratique qui serait courante.

Dans cette classe de secondaire 2, les élèves ne sont pas tous au même niveau ce qui pose un défi important.

Certains élèves n'ont pas obtenu la note de passage de 60% dans une ou plusieurs matières scolaires l'an dernier.

«Ce qu'on dénonce c'est qu'un élève peut passer à un niveau supérieur même s'il n'a pas obtenu 60% dans une matière. Un élève peut donc passer du secondaire 1 à 2 malgré tout sans avoir les compétences pour suivre. Ce n’est pas évident pour ces jeunes-là», explique Benoit Houle, le président du syndicat de l'enseignement de l'Estrie.

«Si un élève doit doubler une année, on va évaluer toute sorte de facteurs avant de prendre une décision. Ainsi, avec l'équipe multi, on va voir ce qui est le mieux pour lui», explique Isabelle Boucher, directrice du Service des ressources éducatives à la Commission scolaire de la région de Sherbrooke.

Le syndicat de l'enseignement de l'Estrie estime que la règle du 60% devrait toujours s'appliquer.

«Ces règles sont vraiment larges. Les commissaires laissent ça entre les mains des directions d'écoles, et elles prennent leur décision en fonction de ce qu'elle souhaite et leur vision de la chose.»

Le syndicat déplore le manque de mesures d'accompagnement pour les élèves en difficulté.

«Depuis 2005, on veut ramener les élèves en difficulté dans les classes normales, mais nous n'avons pas assez de moyens pour aider ces jeunes, et on se retrouve avec des situations non désirées.»

Le syndicat de l'enseignement de l'Estrie propose un retour à l'ancien système: la passation par matière.

«C'est aussi étrange de faire redoubler un élève et de lui refaire faire les cours qu'il a réussi avant».

Les arguments du syndicat ne semblent pas faire bouger les choses au sein des commissions scolaires.