«Mes vies de chien»: aucun animal maltraité

La PETA a appelé le mois dernier au boycottage du film Mes vies de chien, après la publication sur TMZ d’une vidéo prise pendant le tournage, sur laquelle on pouvait voir un chien terrifié forcé de sauter dans l’eau durant une scène d’action.

Le réalisateur, Lasse Hallström, ainsi que Josh Gad, avaient fait part de leur préoccupation, tandis que Dennis Quaid et le producteur du film, Gavin Polone, avaient accusé la PETA de faire dans le sensationnel, en expliquant que la vidéo ne représentait en aucun cas la manière dont les chiens avaient été traités lors du tournage.

L’association American Humane a désormais publié les résultats de son enquête, et leur donne raison. «Une enquête indépendante, menée par un expert en cruauté animale relative au traitement des animaux durant le tournage de Mes vies de chien a conclu qu’une vidéo montée a été donnée au site TMZ, et a induit en erreur concernant le traitement des animaux sur le tournage, peut-on lire dans son communiqué. La décision par la personne ou les personnes qui ont pris ces images et les ont délibérément éditées, puis ont ensuite attendu 15 mois pour les sortir seulement quelques jours avant l’avant-première du film, cela soulève de nombreuses questions quant à leur motivation et leur éthique.»

Selon l’enquête, la vidéo a été montée depuis deux scènes séparées, filmées à différents moments.

Les responsables de la American Humane Association estiment que le dresseur aurait pu agir différemment, mais que le tournage a été interrompu dès que le chien a montré les premiers signes de détresse.

Le Dr. Kwane Stewart, le vétérinaire en charge du programme No Animals Were Harmed de American Humane, a ajouté: «Il est décevant que le public ait été induit en erreur par une controverse montée de toutes pièces, et appuyée par une association radicale comme la PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), dans le but de supprimer les animaux des films et des autres parties de nos vies. Nous sommes les premiers à combattre la cruauté et les abus, mais rien de ceci n’est arrivé sur le tournage de Mes vies de chien.»