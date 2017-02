Naissance rare d'un rhinocéros blanc dans un zoo

Le parc zoologique israélien de Ramat Gan (centre) a annoncé lundi la naissance rare en captivité d'un rhinocéros blanc, une espèce menacée.

Rami est né il y a quelques jours, après un an et demi de gestation, des amours de Rihanna, une femelle de sept ans et demi arrivée il y a quatre ans d'Afrique du sud, et d'Atari, mâle dominant de Ramat Gan, parc zoologique de 100 hectares comprenant un zoo et un safari, a indiqué la porte-parole Sagit Horowitz.

Rihanna fait partie de la sous-espèce des rhinocéros blancs du sud, originaire d'Afrique australe, dont il reste 20 000 individus dans le monde.

Le rhinocéros blanc étant menacé par le braconnage, un programme de protection a été mis en place en Europe, selon le communiqué, qui précise que 301 rhinocéros blancs dans 78 parcs zoologiques en font partie, dont 14 à Ramat Gan.