Parrains et marraines recherchés pour des stages d’un jour

L’organisme Jeunes Explorateurs d’un jour est à la recherche de travailleurs et professionnels prêts à parrainer des jeunes du secondaire et du cégep en vue d’une journée de stage en entreprise en avril prochain.

Les personnes recherchées peuvent être de tous les secteurs d’emplois, publics et privés. La journée de stage se tiendra le 20 avril.

Jeunes Explorateurs d’un jour, un organisme à but non lucratif a pour mandat de «favoriser la persévérance scolaire et l’orientation professionnelle, de manière à soutenir la relève au Québec». Son programme de parrainage crée un lien entre les employés et les institutions scolaires pour permettre aux jeunes de 4e et 5e secondaires la découverte d’un milieu de travail.

Près de 20 000 jeunes et 8000 parrains et marraines ont participé au programme de Jeunes Explorateurs d’un jour depuis la fondation de l’organisme en 2005.

Les personnes intéressées à devenir parrain ou marraine doivent s’inscrire avant le 10 mars.

«Le mandat consistera ensuite à élaborer un scénario pour la journée de stage et y inclure des activités concrètes pour faire vivre une expérience enrichissante aux stagiaires lors de leur premier contact avec le milieu professionnel», a mentionné l’organisme dans un communiqué de presse.

Pour plus d’information: www.jeunes-explorateurs.org