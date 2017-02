Pas de tournée prévue en 2017 pour Taylor Swift

Taylor Swift a su créer la surprise à plus d’un titre samedi soir. La chanteuse se produisait sur scène dans le cadre d’un concert pré-Super Bowl, au Club Nomadic de Houston, au Texas.

Il s’agissait d’un grand événement organisé par DIRECTV Now avec parmi les invités les noms de Chris Evans, Vince Vaughn, Jeremy Renner, John Legend et Chrissy Teigen. Face à ces 9000 personnes, Taylor Swift a mis l’ambiance, mais surtout elle a prévenu: elle ne fera pas de tournée en 2017.

Night💋 @gettyentertainment @versace_official Une photo publiée par Taylor Swift (@taylorswift) le 5 Févr. 2017 à 0h15 PST

«La seule chose que je sais maintenant, c’est que je n’ai qu’un seul concert de prévu en 2017 et c’est ce concert. Vous êtes présents à 100% de mes dates de concert», a déclaré Taylor Swift.

Au cours de cette soirée, la chanteuse a interprété ses anciens succès, comme «Bad Blood», «Shake It Off», «I Knew You Were Trouble» ou encore «You Belong With Me», et plus récents comme son duo avec Zayn Malik «I Don’t Wanna Live Forever». Toutefois sur scène, la chanteuse a fait quelques déçus, prévenant qu’elle ferait une prestation solo: «Il n’est vraiment pas là ce soir».

Taylor Swift a aussi repris le morceau «This Is What You Came For», une chanson qu’elle a coécrite avec son ex Calvin Harris, ainsi que «Better Man», un morceau qu’elle a écrit pour le groupe de country Little Big Town.

Après la soirée, la star a partagé plusieurs photos de son concert sur Instagramn remerciant au passage le public de Houston et revenant sur sa performance. «Je me suis tellement amusée à jouer ''I Don’t Wanna Live Forever'' pour la première fois ce soir, même si @zayn nous a manqués, la foule a chanté tellement fort», a écrit Taylor Swift.