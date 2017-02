Un «gaspillage» disent les Canadiens sondés

Une majorité des Canadiens estime que la tournée de rencontres du premier ministre Justin Trudeau avec le public en janvier constituait un gaspillage d’argent qui a servi à faire oublier d’autres nouvelles, selon un sondage Ipsos publié lundi et réalisé pour Global News.

Même si 92% des personnes interrogées jugent important que le premier ministre rencontre en face à face les citoyens, 52% ont affirmé qu’un tel exercice représente une dépense inutile et 51 % considèrent que cela avait pour but de détourner l’attention du public.

Le chef libéral avait annoncé cette tournée alors qu’il était talonné par les médias pour avoir passé le temps des Fêtes dans l’île privée de l’Aga Khan aux Bahamas.

«Les Canadiens pensent que cette tournée était une chose à faire importante pour le premier ministre, mais ils ont compris que le moment choisi n’y était pas étranger», a dit Sean Simpson, vice-président d’Ipsos.

Les Albertains (59%) se sont montrés beaucoup plus enclins à conclure qu’il s’agissait d’une dilapidation des fonds publics que ceux des provinces de l’Atlantique (43%). De leur côté, les jeunes (18-34 ans) étaient plus nombreux à dire que cette tournée ne constituait pas un gaspillage par rapport aux personnes plus âgées.

Ce sondage a été mené en ligne du 30 janvier au 1er février auprès de 1001 Canadiens faisant partie d’un groupe d’Ipsos.