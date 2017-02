Un coroner veut davantage d’efforts contre la métamphétamine

Il faut accentuer la lutte au trafic de métamphétamine sur la Côte-Nord, une drogue populaire chez les autochtones de cette région, selon le coroner Bernard Lefrançois.

Celui qui s’est penché sur cinq cas de suicides à Uashat Mak Mani-Utenam réagissait aux importantes saisies de drogue des derniers mois.

Environ 1 500 comprimés de métamphétamine ont été saisis la semaine dernière à Sept-Îles et Longue-Pointe-de-Mingan et un total de 29 000 comprimés de cette même drogue ont été saisis lors de deux opérations policières en avril et octobre dernier.

Bernard Lefrançois constate que la consommation de cette drogue est toujours très répandue. Elle est accessible, peu dispendieuse et ceux qui la consomment n’ont aucune garantie sur sa qualité et sur les concentrations des ingrédients.

C’est une bombe à retardement pour les plus vulnérables.

«Ça nous indique à quel point le produit est consommé et qu'il y a beaucoup de gens en situation de détresse. En parallèle à la lutte au trafic, il faut aussi faire du travail au niveau sociocommunautaire», a indiqué à TVA Nouvelles le coroner Bernard Lefrançois.

La Sûreté du Québec confirme qu’elle est en train de créer à Sept-Îles une équipe mixte d’intervention à l’image de ce qui s’est fait à Val-d’Or où un poste de police mixte a été créé.

Cette équipe regrouperait différents corps policiers, mais aussi des intervenants sociaux et communautaires.

Il s'agit d'un projet en cours d’élaboration qui répondrait à certaines recommandations émises par le coroner Bernard Lefrançois pour éviter les suicides dans la communauté innue de Uashat Mak Mani-Utenam.