8 trucs pour vous faciliter la vie lors du verglas

De bonnes quantités de verglas sont attendues sur le sud-ouest du Québec au cours des prochaines heures. Au lieu d’avoir à gratter les vitres de votre véhicule pendant de longues minutes mercredi matin, voici quelques trucs compilés par TVA Nouvelles afin de vous faciliter la vie.

1- Enveloppez vos rétroviseurs dans des sacs de plastique et attachez-les avec un élastique avant les précipitations. Vous n’aurez qu’à les enlever lorsqu’il sera temps de partir.

2- Éviter de fermer les fenêtres de votre véhicule au maximum en les «scellant». Laissez une micro ouverture, ainsi la glace ne figera pas votre fenêtre.



3- Il est possible de fabriquer votre dégivreur liquide maison. Vous n’avez qu’à mélanger de l’alcool à friction et du savon à vaisselle dans un vaporisateur.

Pulvérisez ensuite ce mélange sur votre vitre gelée. Vous pouvez également vaporiser du liquide lave-glace d’hiver, mais le résultat est moins spectaculaire. Dans les deux cas, laissez agir le mélange et déglacez ensuite.

Un vaporisateur commercial du même type se vend également en quincaillerie.

4- Soulevez vos essuie-glaces pour éviter qu’ils ne soient pris dans le verglas.

5- Protégez vos vitres avec un morceau de carton, une serviette ou une bâche en plastique. La technique des serviettes est particulièrement intéressante puisque vous n’avez qu’à les enlever et les mettre dans la laveuse après la chute de verglas.

6- Branchez votre bloc moteur. Cela permettra à votre véhicule de réchauffer plus rapidement lorsque vous le démarrerez et aidera à dégivrer plus facilement.

7- Si jamais vos vitres gèlent de l’intérieur, utilisez une carte en plastique rigide, comme une carte de débit, pour gratter. La tâche sera beaucoup plus facile que si vous utilisez un grattoir régulier beaucoup plus encombrant.

8- Placez votre véhicule dans le garage... si vous en avez un!