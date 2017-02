Agressé par un prêtre pédophile, sa vie reste marquée à jamais

Un homme qui a eu la vie détruite par Jean-Paul Thibault, l'ancien prêtre qui dirigeait son école secondaire, brise le silence. Il ne croit pas aux excuses de l'ex-frère, qui l'a agressé sexuellement dans les années 1980.

Jean-Paul Thibault a aujourd'hui 74 ans. Dans les années 1980, il était professeur et directeur du Collège Saint-Hilaire. En position d'autorité, il a abusé sexuellement de six jeunes garçons. Masturbation, fellation, tentative de sodomie : voilà certains des sévices sexuels qu'il a infligés à des jeunes de 12 à 18 ans.

«J'ai gardé le silence une bonne partie de ma vie, raconte l’une des victimes, qui ne souhaite pas être identifiée. À 12 ans, tu n'as pas le mental, la force de "challenger" un directeur d'école qui est, en plus, le prêtre. Tes parents paient pour t'envoyer là. Et lui, il était assez sournois de devenir ami avec mes parents, puis de venir à la maison. Je ne voyais pas le bout de ça. Puis avec la culpabilité, je me suis caché par en dedans.»

Il fait partie des six victimes. C'est lui qui a dénoncé Thibault en 2015, plus de 30 ans après les agressions.

Aujourd'hui père de famille et policier de carrière, il vit encore avec les cicatrices de ces agressions.

«Il y a beaucoup de rage à l'intérieur, dit-il. La gestion des conflits, la gestion des relations interpersonnelles, avec les autres. C'est tout un "réapprentissage"... Enfin, la libération, c'est un "réapprentissage".»

La Couronne demande une peine de prison de huit ans. De son côté, la défense plaide pour quatre ans.

«Monsieur a rapidement plaidé coupable, soutient Me Jean-François Ouellet, qui représente Jean-Paul Thibault . Il demande pardon aux victimes.»

Dans sa plaidoirie, l’avocat a indiqué que l’agresseur était en amour avec ces jeunes. Thibault a présenté une lettre d'excuse pour avoir fait souffrir ses victimes.

«Je n’y crois pas vraiment à toute cette histoire-là, laisse tomber sa victime. C'est de la poudre aux yeux.»

À son tour, il encourage ceux qui ont été victimes à dénoncer.

«Ça en vaut la peine, poursuit-il. Il y a une grande satisfaction, une grande libération. Puis, ça fait partie du cheminement pour tourner la page.»

Quant à Jean-Paul Thibault, il a depuis quitté la prêtrise et sa congrégation religieuse.