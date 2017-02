Battue et séquestrée pendant des heures dans son logement

Une femme a été séquestrée et battue pendant plus de six hier en journée dans son logement de Sherbrooke.

Arrêté sur les lieux de la sauvage agression en soirée lundi, Pierrot Lapierre a comparu en après-midi mardi sous six chefs d'accusation dont voies de fait graves, voies de fait armés, séquestration, menace et entrave à la justice.

La victime, une dame d'une cinquantaine d'années, est une amie qui hébergeait l'accusé temporairement chez elle parce qu'il venait de se séparer.

Pierrot Lapierre est connu pour avoir des problèmes d'impulsivité.

Hier matin, il aurait eu une prise de bec avec la femme, discussion animée qui a dégénéré en agression physique très grave.

Entre 8h et le milieu de l'après-midi, la victime a été séquestrée et battue dans son logement de l'ouest de la ville: «Il l'a roué de coups de poing et coups de pieds à une quarantaine de reprises, l'a frappé de nombreuses fois avec une béquille, a tenté de l'étrangler avec un fil de téléphone cellulaire; il lui a même fait manger de force de la nourriture à chats. La dame a subi un véritable calvaire», a expliqué Martin Carrier, porte-parole du Service de police de Sherbrooke.

La poursuite s'est bien sûr objectée à la remise en liberté de Pierrot Lapierre, un individu de 51 ans originaire des Îles-de-la-Madeleine.

L'avocat de l'accusé a demandé que son client soit confié aux soins des psychiatres; on exigé la confection d'un rapport d'évaluation psychiatrique complet pour son retour en cour le 14 février.