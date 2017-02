Centraide du Grand Montréal amasse 55 millions $

Centraide du Grand Montréal a amassé un peu plus de 55 millions $ lors de sa collecte de fonds annuelle.

La somme récoltée auprès de dizaines de donateurs sera notamment utilisée pour financer près de 350 organismes de la région qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion.

«Ce formidable élan de générosité permettra de contribuer à briser le cycle de la pauvreté dans le Grand Montréal», a affirmé Isabelle Marcoux, présidente du conseil de Transcontinental inc, qui a coprésidé la campagne avec Mitch Garber.

«Montréal ne serait pas la même sans l'appui précieux des entreprises, des organisations, des bénévoles et des citoyens qui soutiennent le plus grand réseau d'organismes d'aide au Québec. Cette campagne améliorera la vie de centaines de milliers de personnes de notre communauté », a ajouté M. Garber, président et chef de la direction de Caesars Acquisition Company et président du conseil du Cirque du Soleil.

« Les organismes et les projets que nous soutenons répondent aux besoins les plus criants. Ils favorisent l'autonomie alimentaire, la réussite scolaire, le développement des tous petits. Ils brisent l'isolement des personnes. Ils appuient les familles dans leurs difficultés quotidiennes. En somme, ils changent des vies pour la vie», a précisé Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.