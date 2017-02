Contravention à un policier: le procès en avril

Un citoyen de Longueuil qui a réussi à faire émettre une contravention salée à un policier est finalement parvenu ce matin à obtenir une date de procès après un an et demi d'attente.

Le procès intenté par Sébastien Théodore contre le policier Louis-Savard Dery aura lieu le 20 avril prochain à la Cour municipale de Longueuil.

En octobre 2015, Sébastien Théodore, qui était accompagné d'un ami dans son véhicule dans la rue Saint-Charles à l'angle du chemin Chambly, dit avoir vu un policier dans son autopatrouille franchir une ligne pleine sur la voie.

Aux yeux de M. Théodore, il s'agissait clairement d'une infraction au Code de la sécurité routière.

200 dollars et trois points d'inaptitude

Or, il aura fallu des efforts et de la persévérance au citoyen pour arriver à faire émettre la contravention de plus de 200 dollars et trois points d'inaptitude, si le policier Louis Savard-Dery est trouvé coupable.

Le mois dernier, la défense a subi un revers quand un juge a rejeté sa requête en arrêt des procédures et refusé d'annuler la contravention.

Le magistrat refuse de croire que Sébastien Théodore a commis un abus de procédures en se servant du système pénal pour faire la promotion de ses intérêts privés et personnels.