Démocratiser le vélo d’hiver

En accueillant la 5e édition du congrès vélo d’hiver jusqu’à vendredi, Vélo Québec espère avant tout donner un nouvel élan à la pratique du vélo dans les villes.

«En échangeant sur des enjeux comme la problématique d’entretien des chaussées et la sécurité, on souhaite inspirer Montréal et d’autres villes du Québec pour qu’elles aillent plus loin», explique Suzanne Lareau, PDG de Vélo Québec et porte-parole du Congrès.

Urbanistes, planificateurs urbains, designer, spécialistes en santé, en environnement et élus provenant de villes d’Amérique du Nord et d’Europe sont réunis jusqu’à vendredi pour parler des infrastructures, des bénéfices et des retombées de favoriser le vélo en hiver.

«À Montréal, on estime que 10 % à 12 % des cyclistes continuent à faire du vélo en hiver, ajoute-t-elle. Le principal enjeu reste le déneigement, car si les gens se sentent en sécurité, on pourra avoir de nouveaux adeptes.»

Déjà des avancées

Ce congrès est un bon indicateur de la progression du vélo en hiver, reconnaît Mme Lareau, puisqu’«il y a 10 ans, on n’aurait même pas pu penser [en] organiser [un], tellement c’était marginal».

Avec les pistes de Rachel, Berri et de Maisonneuve, Montréal s’est tout de même doté d’aménagements intéressants «mais on peut aller plus loin».

Puisque le congrès n’est pas ouvert au public, les cyclistes pourront se rattraper lors de l’évènement Lune d’hiver à vélo, qui se tiendra samedi à partir 19h, à la Place des Festivals, dans le Quartier des spectacles.