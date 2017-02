Denis Villeneuve parmi les 50 meilleurs réalisateurs

Denis Villeneuve fait partie de l’élite des réalisateurs de la planète. Un nouveau palmarès créé à partir du site Metacritic le place en 44e position des meilleurs de sa profession au cours des 25 dernières années.

Grâce à des encensés films tels que «L’arrivée», «Sicario» et «Incendies», le Québécois devance même de grands noms du septième art comme Tim Burton (54e), Roman Polanski (58e), Robert Zemeckis (63e), Terrence Malick (65e) et Darren Aronofsky (66e).

De plus, il se trouve tout près du Mexicain Alejandro G. Inarritu (41e) et de l’Américain Ron Howard (42e) à qui il succédera dans l’univers de «Blade Runner».

Le haut de la liste dressée par Quartz Media en fonction des meilleures cotes attribuées à six œuvres de chacun des cinéastes est tenu par l’Américain Richard Linklater, réalisateur des films «Jeunesse» et «Before Midnight». Le podium est complété par le Britannique Mike Leigh («Another Year» et «Le secret de Vera Drake) et l’Iranien Jafar Panahi («Taxi Tehran», «Offside»).

Parmi les créateurs les plus connus, notons Jean-Pierre Jeunet (4e), les frères Coen (5e), Steven Spielberg (7e), Martin Scorsese (8e) et Pedro Almodovar (9e).

La crème au pays

Outre Denis Villeneuve, un seul Québécois peut se vanter de s’être taillé une place dans le top 100. Il s’agit de Jason Reitman, celui à qui on doit notamment les longs métrages «Juno» et «Haut dans les airs», dont le nom se trouve au 96e échelon.

Un unique Canadien a été préféré à Denis Villeneuve: David Cronenberg. L’Ontarien qui nous a récemment donné «La carte des étoiles» occupe le 34e rang.

Maintes fois primé au cours des derniers mois, Denis Villeneuve pourrait frapper fort à la prochaine cérémonie des Oscars, le 26 février. Lui et son film de science-fiction «L’arrivée» ont récolté huit nominations pour la prestigieuse soirée.