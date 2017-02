Des événements «plutôt rares» et imprévisibles

Des attaques comme celle survenue hier au palais de justice de Québec sur un journaliste de TVA ne surviennent pas fréquemment, selon le président du Syndicat des constables spéciaux, Frank Perales.

«C’est plutôt rare, mais la nature humaine étant ce qu’elle est, des fois elle est imprévisible, témoigne-t-il. Les gens peuvent être très émotifs, ne veulent pas passer devant les caméras, sont mal à l’aise à cause de ce pour quoi ils sont accusés. Les constables sont préparés en conséquence.»

Quelques minutes avant son procès pour agression sexuelle, le massothérapeute Nadim Haj Hattab s’est mis à courir vers Martin Everell, de TVA Nouvelles, qui se trouvait dans un espace réservé aux journalistes. Il lui a lancé une bouteille d’eau en criant. Un collègue de Radio-Canada, Yannick Bergeron, a maitrisé l’individu, en attendant que des constables spéciaux le prennent en charge.

Selon les informations obtenues par M. Perales, il a fallu entre 20 à 30 secondes avant l’intervention des constables spéciaux, qui sont responsables de maintenir l’ordre dans les palais de justice.

«Ça peut paraître plus long pour quelqu’un qui voit un gars foncer sur lui. Ça peut paraître une éternité», admet M. Perales.

Trois premiers agents sont arrivés, suivis par trois autres. Dans les palais de justice, il y a habituellement des constables qui patrouillent dans les corridors. Toutefois, hier, ils étaient sur d’autres affectations.

Ce sont donc des agents qui étaient dans des salles d’audience à proximité sont intervenus.

«Si nous avons des informations laissant croire que des individus pourraient péter les plombs comme ça, se désorganiser comme ça, nous allons avoir des constables qui vont patrouiller autour», explique M. Perales. Toutefois, «rien ne nous laissait croire que ce monsieur-là était un sujet d’intérêt», dit-il.

Sur les images captées par TVA Nouvelles, les constables semblent avoir eu une certaine difficulté à maitriser M. Haj Hattab. Les personnes en crise peuvent être très difficiles à maîtriser, convient M. Perales.

«Vous seriez surpris. [Il y a des] personnes qui peuvent mesurer 5 pieds 6 pouces et peser 110 livres, et on peut avoir jusqu’à six constables pour arrêter cet individu-là.»