Les réseaux sociaux sont une plateforme qui procure une grande liberté aux internautes, mais jusqu'où cette liberté s'étend-elle?

À la suite de plusieurs commentaires publiés, notamment sur les médias sociaux, l’équipe de «J.E.» s'intéresse ce soir aux groupes d'extrême droite.

On a rencontré des leaders extrémistes, des spécialistes et on a fait analyser des messages pour comprendre les fondements de ces mouvements, leurs motivations et la légalité de leurs propos.

L’équipe mesure aussi l'ampleur du phénomène, la dangerosité de ces groupes et les efforts déployés par les forces de l'ordre pour suivre leur évolution et intervenir au besoin.

