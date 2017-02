En colère après que son bébé ait été allaité par une collègue

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Une mère de la Caroline du Nord est en colère après avoir vu son fils de trois mois être allaité par l’une de ses collègues sans sa permission.

L’incident s’est produit vendredi dernier dans la garderie où les deux femmes travaillent.

«C’est un bébé innocent! s’exclame Kaycee Exendine, qui allègue qu’elle connaît très peu l’éducatrice en question. Mon bébé ne pouvait pas dire : "Non, ne fais pas ça." Il ne pouvait pas se défendre.»

La jeune maman soutient que sa collègue éducatrice, qui a elle aussi un enfant de 2 mois, lui aurait suggéré un remède pour la constipation de son fils.

«Elle a dit qu’elle avait un fils et elle m’a demandé si je voulais qu’elle donne le sein à mon enfant pour l’allaiter, raconte Mme Oxendine. J’ai dit non, c’est dégoûtant! On ne fait pas des choses comme ça.»

Le bébé de Kaycee Oxendine est intolérant au lactose, et après cet incident, il a dû être transporté à l’hôpital.

C’est d’ailleurs en visionnant les vidéos des caméras de surveillance de la garderie, pour comprendre ce qui s’était passé, qu’elle a compris que sa collègue a ignoré ses directives.

«Elle l’a fait avec aise, comme si c’était quelque chose d’habituel pour elle», raconte la jeune maman.

L’employée en question a été renvoyée, même si elle cumulait plus de 10 ans d’expérience. Mme Oxendine espère maintenant que des accusations soient déposées contre elle.

«Non seulement tu as allaité mon fils, mais tu l’as également rendu malade», s’exprime-t-elle.

La police locale a ouvert une enquête pour maltraitance sur un enfant. Aucune accusation n’a été déposée pour le moment.