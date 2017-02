François Fillon tente de relancer sa campagne

À moins de trois mois de la présidentielle française, le candidat de droite François Fillon tentait mardi de remobiliser ses soutiens et de relancer sur le terrain une campagne plombée par des soupçons d'emplois fictifs, au lendemain de ses «excuses» aux Français.

Après deux semaines de tourmente qui lui ont fait perdre son statut de favori de la course, l'ex-premier ministre conservateur a tenu une réunion avec des parlementaires de son camp avant un déplacement dans le nord-est de la France.

Il n'y a «pas de plan B» mais «juste un plan A comme Attaque», a-t-il martelé devant des troupes parfois déboussolées, à moins de trois mois du premier tour le 23 avril.

Il doit poursuivre son offensive avec la publication d'une «lettre aux Français» mercredi dans la presse régionale.

François Fillon avait défendu lundi la «légalité» des emplois de son épouse Penelope et de deux de leurs enfants, lors d'une longue conférence de presse, suivie en direct par plus de 2 millions de téléspectateurs et internautes.

Mais il a aussi reconnu que ces pratiques choquaient aujourd'hui l'opinion publique et a pour la première fois présenté ses «excuses» pour avoir embauché des membres de sa famille comme assistants parlementaires.

Alors que son propre camp commençait à s'alarmer de la perspective d'une élimination dès le premier tour, ses plus proches soutiens ont de nouveau fait bloc.

«Le socle a tenu» et «on est repartis en campagne», a assuré Christian Jacob, patron des députés de son parti, Les Républicains. Il «a prouvé qu'il était vraiment le patron» et «qu'il n'y avait pas de plan B», a affirmé mardi Bruno Retailleau, son coordinateur de campagne.

Des voix s'élevaient depuis plusieurs jours pour évoquer une candidature alternative, comme celle de l'ancien Premier ministre et finaliste de la primaire de droite, Alain Juppé, qui a pourtant répété qu'il ne servirait pas de recours.

Les Français, en revanche, semblent moins sensibles aux arguments avancés par François Fillon.

Selon un sondage publié mardi, les deux tiers d'entre eux (65%) n'ont pas été convaincus par ses explications sur le travail rémunéré de ses proches. Ils sont plus d'un tiers (35%) à estimer qu'il doit néanmoins maintenir sa candidature à la présidentielle.

«Maintenant, c'est le 23 avril que ça se passe. La question, ce n'est pas de savoir si les politiques sont convaincus, la question c'est les Français», a souligné Nathalie Kosciusko-Morizet, députée et candidate malheureuse à la primaire de la droite en novembre dernier.

Jusque là favori des sondages pour l'élection, François Fillon a brutalement dévissé dans les intentions de vote après l'éclatement de l'affaire. Un sondage Opinionway publié mardi l'a donné troisième avec 20%, derrière la chef de file de l'extrême droite Marine Le Pen (25%) et le centriste Emmanuel Macron (23%), ce qui le priverait de second tour.

Mme Le Pen a qualifié mardi de «mensonge» les explications fournies par François Fillon. «Il nous a expliqué qu'il ne voulait pas se soumettre au tribunal médiatique et il fait une grande conférence de presse pour venir demander pardon de quelque chose dont, parallèlement, il explique que c'est parfaitement légal et qu'il n'y a aucun problème», a-t-elle observé.

«Il a pris en otage son propre camp», a jugé pour sa part Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste (PS), qui a récemment intronisé Benoît Hamon comme candidat à l'issue d'une primaire.

Il reste par ailleurs des zones d'ombres: l'emploi controversé de Penelope Fillon par une revue littéraire, notamment, n'a pas été abordé par le candidat Fillon pendant sa conférence de presse, alors qu'il intéresse également la justice française. Une enquête a été ouverte pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel.