Hausse des ventes chez Héroux-Devtek, mais baisse de la rentabilité

Le fabricant québécois de produits aérospatiaux Héroux-Devtek a augmenté ses ventes au troisième trimestre de son année financière, mais sa rentabilité a baissé par rapport au même trimestre en 2015.

Le président de la compagnie basée à Longueuil souligne que les prochains mois seront plus difficiles puisque certains de ses clients ont annoncé des réductions de cadence dans la production de plusieurs appareils, dont le Boeing 777. Environ 90 employés seront licenciés dans l’ensemble de ses installations d’ici la fin de 2017.

«Face à l'évolution des conditions de marché, Héroux-Devtek agit de manière diligente en procédant à des ajustements d'effectifs, tout en demeurant en communication étroite avec ses clients afin de suivre la situation de près», a affirmé Gilles Labbé, président et chef de la direction de Héroux-Devtek dans un communiqué. Il a toutefois assuré que des mesures seront prises pour les employés touchés.

Le président continue tout de même d’envisager l’avenir avec optimisme.

«Au cours du trimestre, Héroux-Devtek a décroché trois contrats qui mettent en relief son statut comme l'un des chefs de file mondiaux dans la conception et la fabrication de trains d'atterrissage. Ces contrats liés à d'importants programmes, notamment ceux de l'appareil de transport polyvalent KC-390 d'Embraer, de l'avion d'entraînement à réaction perfectionné Hawk de BAE Systems et du chasseur Gripen E de Saab, témoignent des solides relations que nous avons développées avec les plus grands fabricants», a-t-il dit.

En dévoilant les résultats financiers, Héroux-Devtek a aussi tablé sur de bonnes nouvelles.

«Notre capacité d'accélérer la production et la livraison des systèmes complets de trains d'atterrissage destinés au Boeing 777 a constitué un facteur-clé de l'accroissement des ventes de Héroux-Devtek au troisième trimestre. Nous sommes également très heureux d'avoir obtenu l'approbation du client pour l'un des trois principaux procédés de traitement des surfaces de nos installations de Strongsville, en Ohio, ce qui nous permettra de réaliser cette importante activité à valeur ajoutée à l'interne», a mentionné M. Labbé, en parlant du trimestre qui s’est terminé le 31 décembre 2016.

Les ventes sont passées de 96,6 millions $ au troisième trimestre de 2015 à 98,5 millions $ pour celui de 2016.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) a cependant diminué, passant de 15,66 millions $ en 2015 à 13,85 millions $ en 2016 pour la même période.

«Comme nous l'avions anticipé, certains coûts excédentaires engagés en attendant l'achèvement de la phase d'approbation ainsi que d'autres coûts normaux liés à l'accélération de la production ont eu une incidence négative sur la rentabilité», a précisé Gilles Labbé.

Au 31 décembre, le carnet de commandes fermes de l’entreprise s'élevait à 424 millions $, contre 437 millions $ trois mois plus tôt.