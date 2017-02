La cavale interminable de Côté ébranle un témoin

Le présumé meurtrier Marc-Étienne Côté poursuit sa cavale et certaines personnes n'arrivent plus à dormir sur leurs deux oreilles.

C’est le cas de Dave Bussières, qui était présent lorsque son ami Israël Gauthier-Nepton aurait été abattu par Marc-Étienne Côté en novembre dernier sur la rue du Vieux-Pont à Jonquière.

Depuis cette nuit fatidique, les images de la victime et de son présumé meurtrier, Marc-Étienne Côté, sont toujours présentes à l'esprit de Dave Bussières. Celui qui était présent au moment du drame n'arrive pas à retrouver la paix.

«J'ai hâte qu'on le retrouve, qu'il fasse face à la justice et que les proches d'Israël puissent faire leur deuil, et moi aussi. Tant que je n'aurais pas Marc-Étienne devant moi, je ne ferai pas mon deuil», a confié hier M. Bussières à TVA Nouvelles.

Craintes

Le suspect, qui a été placé sur la liste des 10 criminels les plus recherchés du Québec, demeure introuvable. La situation n’a rien pour rassurer Dave Bussières et ses proches, qui craignent encore de recroiser la route du principal suspect dans cette affaire.

«On est toujours sur nos gardes. On fait tout notre possible pour rester en sécurité», a indiqué le jeune homme dont le visage est demeuré caché lors de son entretien.

Incompréhension

Dave Bussières ne comprend toujours pas pourquoi l'altercation au centre-ville de Jonquière s'est soldée par des coups de feu dans la nuit du 19 au 20 novembre dernier. Et surtout, il se demande encore pourquoi son ami a été retrouvé – mort – seulement six heures après qu’il ait appelé la police.

«Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'allais voir si ma sœur était présente là, parce que Marc-Étienne c'est un ami à l'ex de ma sœur. On a vu que son auto n’était pas là. On a attendu sur le trottoir. C'est à ce moment que Marc-Étienne est sorti fumer une cigarette et que ça a dégénéré.»

Le principal témoin dans cette affaire en veut encore à la Sécurité publique de Saguenay, qui ne l'auraient pas pris au sérieux, ce soir-là, selon ses dires.

«S'ils avaient bougé et s'ils étaient allés sur les lieux, ils auraient sûrement trouvé Israël parce qu'il a perdu sa chaussure un peu plus loin je crois et sa casquette... Ils avaient juste à débarquer de leur autopatrouille et à regarder aux alentours», croit toujours M. Bussières.

Enquête interne

D’ailleurs, l'enquête interne de la police de Saguenay sur le travail de ses agents est terminée, mais elle réitère que les conclusions ne seront pas rendues publiques tant et aussi longtemps que l'enquête criminelle menée par la Sûreté du Québec ne sera pas complétée.

Et pour y arriver, il faudra d’abord et avant tout retrouver le présumé meurtrier qui court toujours.