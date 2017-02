La Chambre de commerce américaine veut sauver l’ALENA

De passage à Ottawa lundi, le président de la Chambre de commerce des États-Unis, Thomas Donohue, a promis qu’il allait défendre l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA), ont rapporté plusieurs médias.

Pourfendu par le président Donald Trump qui souhaite sa renégociation, l’ALENA lie le Mexique, le Canada et les États-Unis, générant d’importants échanges économiques entre ces pays. «Se retirer de l’ALENA serait dévastateur pour les travailleurs, les entreprises et les économies de nos pays», a fait valoir M. Donohue devant un panel de gens d’affaires canadiens.

En 2015, les échanges bilatéraux de biens et services entre le Canada et les États-Unis ont atteint la valeur de 885 milliards $. Bon an, mal an, environ 75 % des biens exportés par le Canada prennent la route des États-Unis, pour une valeur de plus de 400 milliards $.

En comparaison, le deuxième débouché en importance au pays, la Chine, n’importe que pour un peu plus de 20 milliards $ en produits canadiens, selon des données d’Exportation et développement Canada.

M. Donohue a aussi soutenu ne pas croire que d’éventuels accords bilatéraux entre le Canada et les États-Unis et le Mexique et les États-Unis soient une bonne solution pour remplacer l'ALENA. «La façon dont nous avons conçu ce système, la façon dont nous fabriquons des voitures, la façon dont nous fabriquons des avions... Retirez-en une portion et les autres vont en souffrir», a avancé l’homme d’affaires.

Lundi, un groupe d’experts en économie mandaté par le gouvernement Trudeau a proposé de réagir à la montée du protectionnisme aux États-Unis en faisant du Canada une «plaque tournante du commerce international» et en cherchant de nouveaux débouchés du côté de l’Asie.