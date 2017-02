La circonscription de Manon Massé menacée de disparaître

La circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques, représentée par Manon Massé, sera rayée de la carte aux prochaines élections si la Commission de la représentation électorale du Québec va de l’avant avec sa nouvelle proposition.

En point de presse peu de temps après le dépôt du second rapport de la commission à l’Assemblée nationale, la députée et porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, s’est avouée ébranlée et surprise d’apprendre que son comté est menacé de disparaître.

Selon la nouvelle mouture de la carte électorale proposée pour 2018, sa circonscription serait avalée par un redécoupage qui mènerait à la création du comté de Ville-Marie, formé de parties des circonscriptions actuelles de Sainte-Marie–Saint-Jacques, Saint-Henri–

Sainte-Anne et Wesmount–Saint-Louis, pour correspondre essentiellement au centre-ville de Montréal.

Le député solidaire de Mercier, Amir Khadir, craint que la commission pourtant indépendante ait subi certaines influences partisanes. En réaction à la première carte proposée par la commission, qui a débuté ses travaux en 2015, les libéraux avaient notamment protesté contre des changements visant certains de leurs comtés, dont Outremont.

«Si le gouvernement avait du courage, il irait de l'avant avec une réforme du mode de scrutin plutôt que de jouer avec la carte électorale», a déploré Mme Massé, qui milite pour une représentation proportionnelle.

Influences partisanes?

La ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques, Rita de Santis, a dit comprendre la réaction de Mme Massé.

«Si j’étais Mme Massé, [...] j’aurais peut-être une réaction un peu négative, c’est normal», a déclaré Mme de Santis.

La ministre responsable de la Mauricie, Julie Boulet, s’est aussi avouée «déçue» par cette proposition de réforme, qui prévoit également la disparition d’un comté dans sa région pour faire place à la nouvelle circonscription de Laviolette–Sainte-Maurice.

Deux nouveaux comtés seraient par ailleurs créés dans la région des Laurentides-Lanaudière, qui est actuellement la plus sous-représentée du Québec.

Une réforme comme celle de la carte électorale fera toutefois forcément des gagnants et des perdants, a évoqué la ministre de Santis, mais cette proposition n’est pas forcément «à prendre ou à laisser», selon elle.

Les élus ont cinq jours pour débattre de cette nouvelle proposition. La décision finale de la commission sera publiée dix jours plus tard.