La rentabilité des laboratoires médicaux se fera attendre

Le projet d’optimisation des laboratoires médicaux du Québec ne sera pas rentable avant 4 ans, a appris TVA Nouvelles. Les réactions sont nombreuses sur la Côte-Nord où plusieurs groupes dénoncent le projet Optilab.

Dans la région, 87 technologistes médicaux travaillent dans l’un ou l’autre des laboratoires éparpillés sur le territoire. À compter du 1er avril, ces employés relèveront du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux reconnaît que le projet OptiLab ne sera pas rentable avant les quatre prochaines années. Les syndicats CSN et APTS ne sont pas surpris. Ils répétaient ce message depuis plus d'un an déjà.

Le député de René-Lévesque abonde dans le même sens. Martin Ouellet estime que le projet devrait être abandonné devant les nombreux impacts négatifs du projet d'optimisation dans la région. Les syndicats confirment qu’ils continueront de se battre contre le projet OptiLab.