Le gouvernement Trudeau rétablit le programme de contestation judiciaire aboli par les conservateurs et qui vise à financer des «causes types d’importance nationale», notamment en matière de droits linguistiques, de religion et d’égalité des sexes.

La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, et la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, en ont fait l’annonce mardi à Ottawa.

«À travers les années, le programme de contestation judiciaire a aidé financièrement des citoyens lésés dans leurs droits», a soutenu Mme Joly, ajoutant qu’il avait forcé les gouvernements «à rendre des comptes sur la défense des droits et libertés des Canadiens».

Mme Joli a souligné que le programme avait par exemple joué un rôle dans la légalisation des mariages entre conjoints de même sexe ou encore contraint Via Rail d’offrir une plus grande accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Elle a précisé que l’enveloppe destinée à ce programme sera de 5 millions $ par année, dont 1,5 million $ sera consacré à la clarification des droits en matière de langues officielles.

Les ministres ont souligné que la portée du programme, créé à la fin des années 1970, puis aboli en 2006 par le gouvernement Harper, sera élargie pour «mieux refléter l'évolution de la jurisprudence au Canada». Il inclura ainsi l'éventail des droits admissibles en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

Un document explicatif de cette initiative fait notamment mention de la liberté de religion, d’expression et d’association, du multiculturalisme, de l’égalité des sexes, ainsi que du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne.

Aide médicale à mourir

La ministre de la Justice a par ailleurs reconnu que le programme sous sa nouvelle mouture pourrait permettre à une personne de contester la loi fédérale sur l’aide médicale à mourir que certains jugent inconstitutionnelle.

Le programme sera mis en œuvre et géré par une tierce partie «pour éviter tout conflit d’intérêt réel ou perçu avec le gouvernement du Canada». Deux comités d’experts seront ainsi constitués, soit un comité chargé des droits en matière de langues officielles et un second chargé des droits de la personne. Le gouvernement espère que le programme sera fonctionnel à partir de l’automne.