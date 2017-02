Le hockey s’invite aux Rendez-vous du cinéma québécois

Le sport national des Québécois occupera une place de choix lors de la 35e édition des Rendez-vous du cinéma québécois qui s’amorcera le 22 février dans la métropole.

Le hockey connaîtra une nouvelle heure de gloire avec la présentation du film d’ouverture «Ça sent la coupe» porté par Louis-José Houde en grand fan du Canadien de Montréal, mais aussi la tenue d’un tournoi avec les vedettes – telles qu’Émilie Bibeau et Julianne Côté – du film réalisé par Patrice Sauvé et basé sur le roman du même titre de Matthieu Simard.

La popularité du hockey est d’ailleurs liée à un rêve que caresse le comédien Pier-Luc Funk, porte-parole de Rendez-vous du cinéma québécois, pour le septième art d’ici et la jeunesse.

«Mon rêve serait que le cinéma québécois prenne une aussi grande place que le hockey. Ce serait incroyable. Des jeunes à l’école auraient des cartes de cinéma québécois: ¨Tu as quoi? J’ai un Rémy Girard brillant. Toi? J’ai une carte de Janine Sutto recrue. Ah, j’ai encore Michel Côté!¨»

Plan-séquence et effets spéciaux

En plus de voir un ou plusieurs des 340 films qui composent la programmation du festival, les cinéphiles pourront recevoir une leçon de cinéma d’Anne Dorval, explorer les dessous et les effets spéciaux du film «L’arrivée» de Denis Villeneuve, ainsi qu’assister à la fabrication d’un tout nouveau plan-séquence de Podz, lui qui en a tourné un de 91 minutes pour son drame «King Dave».

Des préludes à la comédie d’action «Bon Cop, Bad Cop 2» avec Patrick Huard et Colm Fore, et à la production de zombies «Les affamés» de Robin Aubert seront aussi offerts.

À cela s’ajoute notamment une vitrine pour des projets de réalité virtuelle, plusieurs rendez-vous avec des professionnels de l’industrie du cinéma et des soirées spéciales, dont une lors de laquelle «Ding et Dong, le film» fera l’objet d’une lecture sous la direction de Rafaël Ouellet.

André Melançon et le 375e de Montréal

Afin de souligner les 375 ans de Montréal, les films «Maurice Richard», «Léolo» et «Jésus de Montréal» auront également droit à un retour au grand écran.

La 35e édition des Rendez-vous du cinéma québécois, qui se tiendra du 22 février au 4 mars, sera dédiée au regretté André Melançon. Pour l’occasion, on y diffusera le documentaire «André Melançon: le gars des vues».

Les billets pour les projections et les différents événements sont en vente au rvcq.com.