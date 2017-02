«L’entente avec Bombardier est un compromis politique»

Bien qu’il juge que le prêt de 372,5 millions $ accordé par le fédéral à Bombardier soit un pas dans la bonne direction, le directeur du groupe d’étude en management des entreprises de l’aéronautique à l’UQAM se montre critique et croit que le gouvernement évite de déplaire au Canada anglais en aidant l’entreprise québécoise.

«Cette entente est le minimum que l’on pouvait aller chercher, a affirmé Mehran Ibrahimi sur le plateau de TVA Nouvelles. C’est un compromis politique. Officiellement, tout le monde va se réjouir, que c’est très bien, que c’est beaucoup d’argent. Mais ce prêt n’est pas grand-chose par rapport à ce que ça prend pour développer des technologies.»

Mehran Ibrahimi déplore l’absence d’une stratégie nationale pour soutenir l’industrie aéronautique. Il rappelle toutefois que ce secteur, mises à part les matières premières, représente la source de revenus la plus importante du pays, soit 13 milliards $ par année.

«Le montant de ce prêt est 38 fois moins élevé que ce qui a été versé pour l’industrie automobile en Ontario, a soutenu M. Ibrahimi. Pourtant, c’est l’aéronautique qui rapporte de l’argent.»

Lors d’un point de presse tenu mardi soir à Montréal pour annoncer l’aide financière d’Ottawa, le ministre des Transports Marc Garneau a évoqué le mot «avenir» à plus d’une reprise. Or, ce montant pourrait être insuffisant pour soutenir Bombardier à moyen terme. Selon M. Ibrahimi, les avions de la CSeries sont présentement en avance de 10 ans sur les autres technologies.

«Le coût du développement d’innovations coûte des centaines de millions, voire des milliards de dollars, a souligné M. Ibrahimi. C’est une partie souvent oubliée par nos politiciens. Les concurrents dépensent des sommes beaucoup plus importantes en recherche et développement et cela peut fragiliser Bombardier sur le marché international.»

Selon ce professeur de l’UQAM, les avions de la CSeries sont présentement en avance de 10 ans sur les autres technologies. Toutefois, il donne l’exemple de l’avion CS919, développé en Chine, qui sera un compétiteur des appareils de la CSeries. L’État chinois a investi huit milliards $ dans ce projet et forcera les compagnies aériennes du pays à l’acheter. Cela démontre que Bombardier fera donc face à de féroces compétiteurs.

Pas moins de 75 % de l’industrie aéronautique canadienne est basée au Québec.