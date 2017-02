La petite maison est nichée sur le flanc d’une montagne de Tewkesbury, au nord de Québec. Deux hommes y travaillent dans l’ombre depuis plusieurs mois. Sylvain Brouillette est propriétaire d’un garage. Patrick Beaudry, un ancien militaire, est un artisan. Ils font tous deux partie de la Garde, l’état major de La Meute, une organisation secrète, vouée à combattre l’islam radical.

«Toute personne qui émigre au Canada doit venir ici pour s’intégrer, explique M. Beaudry. Pas pour nous imposer leur culture. Moi, leur culture, je n’en veux pas. Si je veux voir la culture d’un autre pays, je vais

voyager, je vais aller voir comme les gens vivent, mais je veux pas changer mon mode de vie. Je suis canadien.»

La Meute se dit non raciste et ses membres se défendent d’être xénophobes. L’immigration n’est pas le problème, l’immigration musulmane l’est. «On a deux choix, explique Sylvain Brouillette, soit on se tient debout et on arrête les accommodements raisonnables et on cesse de plier sur notre culture pour faire de la place aux autres. Ou bien on reste comme on est et on choisit nos immigrants qui ont une culture compatible avec la nôtre.»

La Meute croit que si les gouvernements ne font rien, les extrémistes musulmans vont s’emparer de quartiers entiers pour imposer la Charia, la loi islamique, comme ils l’ont fait en Europe. Patrick Beaudry explique que «quand les musulmans formaient 3% de la population en France, il n’y avait pas de problème. Maintenant, ils sont à 7%.»

Sylvain Brouillette ajoute que «des pays en Europe sont au bord de la guerre civile à cause de l’Islam radical à cause des accommodements déraisonnables qui ont été accordés dans le passé et sur lesquels ont ne peut plus revenir».

Avec 43 000 membres, La Meute est l’organisation d’extrême droite la plus influente du Québec. Mais elle n’est pas la seule. Des groupes comme Atalante, La Fédération des Québécois de souche ou Soldiers of Odin, luttent aussi cette dernière, fondée en 2015 en Finlande en réaction avec l’arrivée des migrants est présente dans toutes les provinces canadiennes, dénoncent tous les dangers de l’immigration musulmane.

Un autre type de radicalisation

Herman Deparice-Okomba, le directeur du Centre de lutte contre la radicalisation menant à la violence, compare ces groupes aux extrémistes islamistes. «C’est la même stratégie que ceux que nous appelons les agents de radicalisation. Ce sont des gens très intelligents. Ils ont un discours à la limite de la légalité et de l’acceptable.»

Les dirigeants de La Meute dénoncent les actes de violences et comme les autres groupes d’extrême droite, ils ont rapidement dénoncé l’attentat de la mosquée de Québec.

Mais ils maintiennent leur volonté de combattre l’islam radical. Sylvain Beaudry et Patrick Brouillette en veulent aux politiciens qu’ils trouvent trop mous.

Les deux hommes ne cachent pas la colère qu’ils ont ressentie quand Justin Trudeau a visité une mosquée. «C’est un traître à la nation. Je le pense et je l’assume dit Beaudy. Il nous impose un multiculturalisme qui est un suicide culturel.»

L’autre membre de la Garde, Patrick Brouillette va plus loin. «Il y a des gens qui ont été fusillés pour moins que ça. Autre temps autres mœurs» affirme l’ancien membre des Forces armées canadiennes.