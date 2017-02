Neige, grésil et pluie verglaçante au programme

De la pluie verglaçante a commencé à s'abattre mardi soir dans plusieurs régions du Québec, dont Montréal, l’Estrie et la Mauricie.

«Il y aura une période prolongée de pluie verglaçante causant une accumulation de verglas de 5 à 10 millimètres», prévoient les météorologues d’Environnement Canada.

La zone de pluie verglaçante a commencé à affecter les régions près de la frontière Ontario-Québec en soirée. Ce n’est que mercredi matin que le centre du Québec serait touché.

«Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront glacées, glissantes et dangereuses», souligne-t-on.

Dans la région de Montréal, sont prévus au cours de la nuit de mardi à mercredi des vents du nord-est de 30 km/h avec rafales à 50 ainsi que des températures à la hausse atteignant notamment zéro.

Mercredi, les spécialistes prévoient une alternance de soleil et de nuages après la pluie intermittente du matin.

Dans plusieurs régions du Québec, en plus de la pluie verglaçante, des avertissements de tempête hivernale sont également en vigueur, comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Basse-Côte-Nord.

La tempête commence à toucher Québec

Par ailleurs, la tempête de neige annoncée à Québec a fait son entrée mardi en milieu de soirée. Des flocons et du grésil ont commencé à tomber sur la ville.

Toutefois, la pluie verglaçante, qui devait débuter dans le courant de la matinée mercredi, commencerait vers la fin de la nuit, selon Jean Brassard, météorologue chez Environnement Canada.

Le cocktail météo rendra, évidemment, les conditions routières difficiles cette nuit et à l’heure de pointe, pour la grande région de Québec, mercredi matin.

Une dizaine de centimètres de neige et de grésil sont prévus et entre 5 et 10 millimètres de verglas sont également attendus.