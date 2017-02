Nemaska Lithium maintenant en production à Shawinigan

L'entreprise Nemaska Lithium vient de lancer la production de composés de lithium haute pureté dans l'ancienne papeterie Laurentide de Shawinigan.

Ce produit en forte demande est notamment utilisé dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques.

Pour une première phase, Nemaska s’est installée dans l'ancien atelier mécanique de Laurentide. Le nombre d’emplois n'a pas été confirmé, mais des sources non officielles parlent d'une cinquantaine de travailleurs à cette étape-ci.

L'entreprise respecte ainsi son engagement de lancer sa production dans le premier trimestre de 2017.

Le projet, sur les rails depuis deux ans, a obtenu le support financier de Québec et d'Ottawa et aussi celui de Shawinigan. La ville a acquis les anciennes installations de Produits forestiers Résolu et a cédé à Nemaska les espaces qui lui sont nécessaires. Le maire Michel Angers est évidemment très heureux de cette entrée en production.

«On a pris des engagements. Ces gens-là aussi ont pris des engagements. Nous avons pris des risques. Ils ont pris des risques et maintenant le risque valait le coup parce que la production commence», se réjouit le maire.

Au final, ce projet devrait avoir entraîné un investissement total de 500 millions $ notamment pour l'ouverture et l'exploitation d'une mine de matière première dans le nord du Québec et la création à Shawinigan de 150 à 200 emplois.