Pas d’islamophobie au Québec, mais un contexte malsain, dit Legault

Il n’y a pas de courant islamophobe au Québec, mais plutôt un contexte malsain causé par l'absence d'encadrement des accommodements religieux, dit le chef de la Coalition avenir Québec François Legault.

«Je ne crois pas que ce soit une culture ou un courant [islamophobe]. Par contre, il y a un contexte qui est un peu malsain parce qu’on a pas réglé le dossier des accommodements religieux depuis 10 ans. Il y a des Québécois, avec raison, qui sont fâchés que régulièrement les accommodements aillent trop loin, qu’on n’ait pas mis de balise», a lancé le chef caquiste mardi lors d’un point de presse en marge de la rentrée parlementaire à Québec.

La responsabilité de ces dérapages repose sur les épaules des «gouvernements successifs» qui n’ont rien fait depuis dix ans pour régler le dossier, dit M. Legault.

Il affirme qu’on ne peut pas faire de lien direct entre l’attentat dans une mosquée de Québec et cette inaction. «Mais il y a un climat au Québec depuis dix ans. C’est un dossier qui traine. C’est un dossier que M. Charest, Mme Marois et M. Couillard ont laissé trainer. C’est un débat interminable et qui peut être vu par certaines personnes d’une façon exagérée», a-t-il ajouté du même souffle.

Pour cette raison, il propose au gouvernement Couillard d’adopter un projet de loi qui reprend les recommandations de la commission Bouchard Taylor sur l’interdiction du port de signes religieux pour les gardiens de prison, les policiers et les juges. Il renonce à l’interdire pour les enseignements en guise de main tendue.

Alors que le chef du PQ Jean-François Lisée a fait un mea culpa en reconnaissant qu’il était allé trop loin avec des propos déplacés à l'endroit des musulmans, François Legault ne regrette rien. Il ne changerait pas la façon dont il a mené le débat sur l’interdiction du burkini ou le test des valeurs québécoises pour immigrer au Québec, par exemple.

Il souligne aussi qu’il y a eu un mot d’ordre la semaine dernière pour que les députés caquistes ne soient pas présents dans les médias. M. Legault veut parler d’économie et il aurait été indécent de le faire au lendemain de l’attentat, a-t-il dit.