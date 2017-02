Six fois plus de drones observés autour de prisons en 2016

De plus en plus, des prisonniers ont recours à des drones opérés par des complices pour faire entrer des produits de contrebande dans les pénitenciers du Québec.

Selon CTV News, pas moins de 90 drones ont été aperçus autour d'établissements de détention en 2016, contre seulement 15 en 2015. Plus de la moitié de ces observations ont eu lieu autour de la prison de Bordeaux, à Montréal.

Seulement deux appareils ont pu être interceptés par les policiers avant d’avoir pu compléter leur livraison. Les objets saisis allaient de cellulaires et cartes d’appel à différentes drogues et produits du tabac.

Le syndicat représentant les gardiens de prison demande donc aux autorités d’implanter des mesures antidrones dans les prisons. L’installation de radars, de brouilleurs de fréquences radio et de grillages dans les cours est notamment évoquée.

La voie aérienne semble de plus en plus prisée par les prisonniers pour recevoir de l’aide de l’extérieur des pénitenciers. Le ministère de la Sécurité publique travaille d’ailleurs à un projet pour grillager les cours des prisons.

Non seulement cette mesure permettrait de garder les drones à distance, mais en plus, elle permettrait d’empêcher les évasions par hélicoptères, comme celles survenues dans les prisons de Saint-Jérôme et d’Orsainville, respectivement en mars 2013 et juin 2014.