Un ingénieur de Sainte-Foy futur astronaute canadien?

Après avoir passé au travers d’un vaste processus de sélection qui s’échelonnera sur une année, James Veilleux, un résident de Sainte-Foy de 35 ans pourrait devenir astronaute pour l’Agence spatiale canadienne (ASC).

«Je me suis inscrit à la fin du mois d’août en 2016. J’avais vu ça sur les réseaux sociaux. J’ai d’abord fait des tests en ligne, des tests de raisonnement, de jugement. Après ça j’ai eu un questionnaire médical à remplir, et ensuite j’ai passé des examens médicaux à la base de Valcartier par des médecins qui examinent notamment des pilotes et des plongeurs de l’armée», a expliqué M. Veilleux en entrevue à Mario Dumont.

Il lui reste quelques épreuves à accomplir au cours des prochains mois afin de se tailler une place au sommet. L’ingénieur et marathonien saura en août 2017 s’il deviendra l’un des deux astronautes officiellement recrutés par l’ASC.

James Veilleux est ingénieur et travaille pour la compagnie ABB de Québec. «Je travaille sur les instruments optiques que l’on installe sur des satellites météo et scientifiques. J’avais déjà une expérience de travailler sur le développement de ces instruments-là, c’est une expérience qui est internationale. On travaille avec des partenaires japonais notamment. J’avais une bonne expérience dans le domaine», a expliqué M. Veilleux, ajoutant qu’il a une certaine familiarité avec le milieu des sciences.

M. Veilleux, qui est également père de trois enfants, a franchi plusieurs étapes, lors desquelles il a réussi à devancer pas moins de 3700 candidats.

Selon lui, pour être un bon astronaute, il faut être «un peu bon dans tout».

«Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement des génies, mais ils réagissent bien dans les situations qui peuvent se produire dans l’espace. Le but c’est d’être une personne équilibrée», précise M. Veilleux.

Aujourd’hui il ne reste que 72 concurrents hautement qualifiés en lice. Si James Veilleux est sélectionné, il devra déménager à Houston au Texas, où se déroulent les entrainements des astronautes de l’ASC.