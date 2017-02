Vers une grève illimitée des professionnels du gouvernement

Sans convention collective depuis près de deux ans, les quelque 17 000 membres de l’unité fonction publique du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) ont l’intention de mettre de la pression sur leur employeur en entrant en grève illimitée.

Devant l’impasse dans les négociations, le syndicat a annoncé lundi qu’il amorcera la grève le 16 février prochain. Les employés ne travailleront plus qu’entre 7 h 30 et 17 h 30, du lundi au vendredi, et cesseront de se présenter au boulot en dehors de ces heures et les fins de semaine. Les services essentiels seront toutefois maintenus, a précisé le SPGQ.

Dans un communiqué, le syndicat a expliqué que ses membres souffrent d’un retard salarial de 23 % vis-à-vis des autres professionnels du secteur public.

Ce n’est pas la première fois que le SPGQ opte pour la grève depuis le début de ce conflit de travail. Le 22 novembre dernier, plusieurs manifestations avaient été tenues simultanément dans différentes villes du Québec. Toutes avaient duré 2 h 22, en guise de clin d’œil à l’écart salarial de 22 % que les professionnels soutenaient alors subir par rapport à leurs confrères.

Les professionnels du gouvernement membres du SPGQ sont sans contrat de travail depuis le 31 mars 2015.