Agressions sexuelles: 4000 rapports d’enquêtes seront révisés en Ontario

La Police provinciale de l'Ontario (OPP) examinera de nouveau 4000 rapports d’enquêtes reliés à des cas allégués d’agressions sexuelles afin de s’assurer qu’ils ont bien été traités, a-t-il été annoncé mercredi.

«Nous voulons nous assurer que tous les rapports reçus durant cette période ont été classés correctement, que les incidents ont fait l'objet d'enquêtes appropriées et que la bonne catégorie a été utilisée au moment de clore l'enquête. Il faudra du temps pour examiner et évaluer ces incidents», a mentionné le commissaire de l’OPP Vince Hawkes.

Ces rapports, remis entre 2010 et 2014, ont été jugés non fondés, mais l’OPP souhaite vérifier que l’analyse n’a pas de faille.

«Nous avons des politiques et des procédures en place, des formations obligatoires pour les enquêteurs et plusieurs niveaux de supervision et d'examen pour ces types d'enquêtes. Nous sommes fermement déterminés à chercher constamment à nous améliorer pour gagner et conserver la confiance du public», a ajouté le commissaire.

Dans l’éventualité où l’analyse démontrerait qu’un dossier n’a pas été traité adéquatement, l’enquête serait alors rouverte.