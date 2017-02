Au cœur du centre de gestion des pannes

Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de verglas qu'Hydro-Québec ne s'y était pas préparée. La caméra de TVA Nouvelles a eu accès au centre névralgique de la gestion des pannes.

«Ici, c'est un centre qui roule 24 heures sur 24 et on fait une vigie en temps réel. On a commencé à élaborer des stratégies en prévision qu'on pourrait être impacté sur la Rive-Nord de Montréal ainsi que sur la Rive-Sud de Montréal», détaille Patrice Richard, chef de gestion des activités réseau d’Hydro-Québec.

Finalement, plus de peur que de mal. Au moment de notre visite mercredi midi, il y avait un peu plus de 4 000 abonnés privés d'électricité, surtout en Montérégie et en Estrie.

Les compteurs intelligents permettent notamment aux gestionnaires de savoir instantanément quels sont les clients privés d'électricité.

Et c'est ici que des décisions se prennent sur la gestion des 450 équipes de deux monteurs déployées sur tout le territoire du Québec.

Hydro promet, dans les prochains mois, encore plus d'informations dans ses messages pour que ses abonnés aient l'heure juste en cas de panne.