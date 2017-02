Blue Rodeo: les fans fidèles au poste

C’est devenu une tradition pour Blue Rodeo de se produire à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Mercredi soir, le groupe formé à Toronto il y a plus de 30 ans s’y arrêtait pour la quatrième fois en cinq ans devant ses fans de la première heure.

Il y a cinq ans jour pour jour, la bande était venue après avoir souligné son 25e anniversaire l’année précédente. Cette fois-ci, elle offrait devant une salle comble son spectacle «1000 Arms» dans le cadre de sa tournée pancanadienne.

Dès l’ouverture, les chanteurs Jim Cuddy et Greg Keelor ont entonné sous une salve d’applaudissements l’énergique «Heart Like Mine».

Les deux piliers du groupe ont tour à tour pris le lead sur «Fools Like You» et «Head Over Heels». Leurs voix que le temps a laissées intactes – l’une claire, l’autre graveleuse - forment toujours ces harmonies si caractéristiques du groupe.

«Disappear» menée par Keelor avec des solos de guitare et de clavier a dégourdi le parterre, qui a battu la cadence en tapant des mains.

Hommage à Gord Downie

Arrivé à «1000 Arms», Cuddy a raconté qu’un podcast au sujet d’une femme bipolaire, très colorée, propriétaire d’un café à San Francisco et qui s’en remettait à la communauté pour l’aider à travers ses crises, avait inspiré cette chanson qu’il dédie au meneur de Tragically Hip Gord Downie, atteint d’un cancer incurable au cerveau, depuis le début de la tournée.

Le premier réel frisson à traverser le parterre est venu dès les premières notes de «Diamond Mine», presque à mi-parcours d’une soirée comprenant plus d’une vingtaine de titres.

En crescendo

Au bout de 30 minutes, on se montrait enthousiaste entre chaque titre, sans toutefois se lever de son siège. C’est que la proposition country rock qui ratisse large est assez old school, tout en crescendo. Il fallait donc attendre la fin du concert avant d’entendre coup sur coup les succès populaires «Til I Am Myself Again», «5 Days in May», «Hasn’t Hit Me Yet» et la ballade «Try».

Dans leur tour de chant de deux heures, Cuddy et Keelor ont été appuyés par de solides musiciens, dont Colin Cripps à la guitare, Michael Boguski au clavier, Bazil Donovan à la basse, Glenn Milchem à la batterie et le multi-instrumentaliste Jimmy Bowskill.

Dans l’ensemble, la formule est impeccable, quoiqu’un brin statique et machinale. Difficile toutefois d’en être autrement entre des gars – certains ont franchi le cap de la soixantaine - qui roulent leur bosse ensemble depuis si longtemps.