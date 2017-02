Céline Dion s’invite au mariage d’une admiratrice

Céline Dion a été agréablement surprise par l’une de ses admiratrices. Elle a rencontré Austin McMillan et son compagnon dans les coulisses du Colosseum au Caesars Palace de Las Vegas. Austin est une grande fan de la chanteuse et son compagnon a profité de cette rencontrer pour la demander en mariage.

La jeune femme a publié sur son compte Instagram la photo prise sur le vif du moment où elle accepte d’épouser celui qui partage sa vie.

@celinedion is about the only person i wouldn't mind photobombing the pictures of our proposal 😍💍I'm still floating around in the clouds over here feeling like it's a dream!! my heart is so happy!! what a dream come true Une photo publiée par austin mcmillan (@austinmcmillan) le 5 Févr. 2017 à 9h06 PST

En arrière-plan, on voit une Céline Dion visiblement choquée! «Quand @celinedion est aussi choquée que vous l’êtes à votre propre demande en mariage!!!! Il n’y a pas de mots pour décrire ce moment! Ce que je pensais être juste une soirée spéciale où j’allais rencontrer ma chanteuse préférée s’est transformée en une soirée pleine de joie, de surprise & de fête avec tous ceux que nous aimons & ça s’est même fini avec des beignes et de la crème glacée. Je vais épouser l’homme de mes rêves & vieillir avec mon meilleur ami. Le timing, divin, est tellement parfait. Rien ne pourrait être mieux que ça!!», a-t-elle écrit en légende de la photo.

Cerise sur le gâteau, Céline Dion s’est invitée d’elle-même aux futures noces du couple! « Céline était sous le choc et moi aussi. Elle a été super gentille et nous a souhaité un long et heureux mariage comme elle a eu avec son mari. Ensuite, elle s’est invitée elle-même au mariage!», a confié Austin McMillan à Entertainment Tonight. La belle histoire du jour