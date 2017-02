Chasse au trésor, coup marketing et nouvelle chanson pour Katy Perry

La chanteuse Katy Perry a organisé mercredi une chasse au trésor dans une vingtaine de villes pour permettre à ses admirateurs d'écouter sa nouvelle chanson, un coup marketing avant la sortie officielle du titre vendredi.

Personnalité la plus suivie sur Twitter avec 95,7 millions d'abonnés, la Californienne a posté plusieurs messages en forme d'indices sur le réseau social, avant de publier une carte de 26 villes du monde, principalement en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest.

Dans chacune de ces villes, Katy Perry invitait ses admirateurs à mettre la main sur une boule à facettes, utilisée dans les boîtes de nuit et censée faire le lien avec le titre de sa nouvelle chanson, «Chained to the Rythm».

L'auteure et interprète de «Roar», «Last Friday Night» ou «Firework» invitait les curieux à se présenter avec un casque audio, pour pouvoir le brancher sur la boule à facette et écouter le titre, qui sera officiellement publié vendredi.

Des dizaines d'amateurs se sont rués vers les lieux indiqués sur la carte, dont une version plus détaillée avait été mise en ligne sur le site officiel de la chanteuse. Beaucoup ont ensuite fait état de leurs exploits sur les réseaux sociaux.

Katy Perry avait mis en ligne un extrait de la nouvelle chanson, au rythme lent sur fond de synthétiseur qui rappelle le style disco.

À Paris, la boule avait été placée devant le Moulin Rouge, célèbre cabaret situé dans le XVIIIe arrondissement, non loin de Montmartre.

Dernière étape de l'opération marketing, Katy Perry, qui vient d'opter pour les cheveux blonds, doit se produire lors de la cérémonie des Grammy Awards, les récompenses de l'industrie américaine de la musique.

Les spéculations vont bon train sur la sortie d'un nouvel album de la chanteuse de 32 ans, dont le dernier opus, «Prism», remonte à près de trois ans et demi.