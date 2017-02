Début du chargement de la neige à Montréal

Une opération de chargement de la neige aura lieu à compter de 19h, mercredi soir, après une nuit d'importantes précipitations verglaçantes.

«Compte tenu de la variation de la température, vu qu'on a des températures positives, que cet après-midi ça va diminuer et que ce soir ce sera à -15, on ne prendra pas de chance et on va ramasser la neige», a indiqué Anie Samson, vice-présidente du Comité exécutif et responsable des opérations déneigement, mercredi matin.

Des opérations de déblaiement et d'épandage de sels de déglaçage étaient d'ailleurs en cours mercredi. Mme Samson invite également les Montréalais à surveiller l'application Info-Neige et à surveiller l'affichage pour les interdictions de stationnement dans les rues.

«Il faut faire attention, il faut être prudent dans vos déplacements. Surtout, à cause des accumulations d'eau au coin des rues, faites attention aux piétons pour ne pas les arroser», a rappelé Mme Samson.