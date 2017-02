Des bénéfices de 947 millions $ US pour Rio Tinto

Alors que Rio Tinto annonçait il y a deux semaines un important plan de compressions à son usine de Grande-Baie, la division aluminium de la compagnie a révélé avoir réalisé des bénéfices de 947 millions $ US l'an dernier.

Il s'agit d'un résultat satisfaisant pour le chef aux opérations atlantique de la multinationale, Gervais Jacques, même s'il s'agit d'une diminution de 15 % par rapport à 2015.

En effet, le prix de vente de l'aluminium a encore diminué. De 2058 $ la tonne en 2015, il est passé à 1849 $ en 2016.

«Nous sommes fiers de dégager une rentabilité, même si elle est inférieure à 2015», a indiqué M. Jacques, lors d'un point de presse tenu quelques heures seulement après que Rio Tinto ait dévoilé ses résultats financiers pour l'année 2016.

La décision de la multinationale de commenter les résultats est critiquée par le représentant syndical des travailleurs de l'usine d'Alma.

«J'espère bien qu'ils sont fiers avec un milliard de bénéfices, a lancé Alexandre Fréchette. Si ce n'est pas de bons résultats, il va falloir que ces gens-là aillent se promener un peu dans les centres de chômage et les centres d'emploi. Ils vont avoir un choc.»

«Le signal qu'on a entendu c'est qu'il faut communiquer davantage, a répondu Gervais Jacques. C'est ce qu'on va faire et qu'on s'engage à faire.»

Malgré les profits, la multinationale continue de marteler qu'elle n'est pas en mesure d'annoncer des projets d'expansion créateurs d'emplois dans la région.

«Les gens veulent entendre parler d'investissements, mais le marché actuel ne nous permet pas d'investir pour plus de capacité d'aluminium, soutient M. Jacques. On est rendu à plus de 30 millions de tonnes par année de production d'aluminium en Chine.»

La compagnie agit ainsi pour mieux justifier ses compressions auprès de la population, selon Alexandre Fréchette.

Rio Tinto assure que le tiers de ses initiatives actuelles dans ses installations du Saguenay-Lac-Saint-Jean vise l'augmentation des revenus.

Selon M. Jacques, les résultats obtenus sont importants pour la suite du projet Vaudreuil, le renouvellement du décret du Programme de stabilisation des berges et la consolidation de ses opérations dans les usines.