Des frites oubliées jettent six personnes à la rue

Des frites oubliées sur une cuisinière dans un appartement de Boisbriand, mardi soir, forçant le déménagement temporaire de six personnes.

Selon Éric Galarneau, directeur adjoint du Service de sécurité incendie de Boisbriand, les occupants du logement avaient oublié leurs frites en pleine cuisson dans leur cuisine. À leur retour, les flammes s’étaient déjà propagées dans les armoires et les murs de la pièce.

Les pompiers ont été en mesure d'amorcer leur intervention à peine cinq minutes après avoir été avisés de l’incendie, ce qui a permis de grandement limiter les dégâts, a précisé M. Galarneau.

Erik Peters/AGENCE QMI

Selon ce dernier, les incendies liés à la friture sont de plus en plus rares grâce aux friteuses domestiques, mais demeurent tout de même une cause trop fréquente d’incendie.

Les six occupants de l'immeuble ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Personne n’a été blessé au cours de cet événement.

Les dommages ont été estimés à environ 20 000 $.