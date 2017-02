Des radios communautaires en crise

Aux prises avec des difficultés financières, les stations CIBL et Radio Centre-Ville tentent par tous les moyens de renflouer les coffres. Ces initiatives inquiètent plusieurs ex-bénévoles, qui craignent une commercialisation des radios communautaires.

Accablée d’une dette de 200 000 $, la station CIBL courbait l’échine en 2016. Malgré un investissement de 375 000 $ de la part de Cogeco Media, le nouveau directeur général Arnaud Larsonneur a renvoyé en août la majorité des 40 animateurs bénévoles qui y oeuvraient.

«On reprochait aux émissions d’être disparates, mais c’est le propre de la radio communautaire», a souligné Aude Jimenez, qui a animé le «4 à 6» à CIBL.

Avec la direction qui choisit les cases horaires et les émissions, le principe de démocratie participative de CIBL est compromis, estiment certains.

«C’est un modèle de radio très appliqué aux radios commerciales. À mon avis, CIBL est à la limite de respecter son mandat avec le CRTC», croit Jean-Marc Ravatel, bénévole de longue date.

Le directeur général de la station, Arnaud Larsonneur, était trop pris par l’assemblée générale de CIBL de mercredi pour répondre aux questions du «24 Heures».

Privatisation du temps d’antenne

Dans le cas de Radio Centre-Ville, afin de générer des revenus supplémentaires, la direction a choisi de louer du temps d’antenne à des «producteurs indépendants», supprimant également plusieurs émissions.

L’ex-animateur Pascal Lapointe craint que cette mercantilisation des ondes de Radio Centre-Ville compromette sa mission. «Si on commercialise le temps d’antenne, c’est celui qui a le plus d’argent qui achète des heures, et les groupes communautaires sont mis de côté», martèle-t-il.

Le directeur de Radio Centre-Ville, Wanex Lalanne Zéphyr, n’avait toujours pas répondu aux appels du «24 Heures» au moment de publier l’article.

La solution à contre-courant?

Radio Ville-Marie a été ébranlée par une histoire similaire en 2015, alors que la station centrée sur du contenu spirituel avait dû piger dans ses placements pour éponger un déficit qui totalisait 323 274 $ en 2012. Radio Ville-Marie a fait le pari de se recentrer sur son créneau, ce qui lui a permis de solliciter davantage ses auditeurs et rembourser son déficit.

Le directeur général de la station, Raynald Gagné, reconnaît que ce créneau de niche les aide à chercher du financement, contrairement à une radio culturelle comme CIBL. «Une fois que tu es allé voir un show, est-ce qu’il te reste encore de l’argent pour faire des dons?» souligne-t-il.