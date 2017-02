Des squatteurs à l'église Sainte-Marie-Madeleine

Vendus il y a quelques années pour être transformés en condominiums, l'église Sainte-Marie-Madeleine et son presbytère sont aujourd’hui la cible de squatteurs à Trois-Rivières.

Le projet de transformation estimé à 5 millions $ ne verra finalement pas le jour.

Pendant que l'avenir de l'ancienne l'église est de plus en plus incertain, des individus s'y aventurent encore, saccageant les lieux. De l'alcool, des cigarettes et des vêtements ont été découverts sur place et des feux auraient été allumés volontairement à l'intérieur de l’édifice.

Des graffitis se retrouvent sur les murs du chœur de l'église, tandis que des morceaux de vitrines recouvrent le plancher.

L'église du boulevard Sainte-Madeleine a été construite en 1951 alors que la paroisse Sainte-Marie-Madeleine était en pleine croissance. La dernière messe a été célébrée en décembre 2012.

La Ville de Trois-Rivières ne peut rien faire pour le moment. Comme le propriétaire n'est pas en défaut de paiement de taxes, elle ne peut saisir le bâtiment.