«Il doit être retiré de la circulation le plus rapidement possible»

Les policiers de Montréal sont toujours à la recherche de l'homme qui a tiré sur la propriétaire d'une tabagie, hier, dans le quartier Centre-Sud et selon l’ancien sergent de la Sûreté du Québec Jean-François Brochu ils devront faire vite.

«C’est un individu qu’il faut retirer de la circulation le plus rapidement possible, je pense que les policiers de la Ville de Montréal doivent y mettre toutes les ressources nécessaires parce qu’il va récidiver c’est à peu près certain (...) c’est quelqu’un qui est désespéré, probablement quelqu’un qui est en manque de drogue, donc oui il récidivera», avance-t-il.

Le suspect s'est présenté mardi vers 12h30, cagoulé et armé, dans le commerce situé à l'intérieur d’un centre commercial, a tiré sur la propriétaire avant de prendre la fuite à pied avec l’argent de la caisse.

Les agents du SPVM devront d’abord obtenir de nouvelles images du suspect.

«Je suis certain que les relations média de la police de Montréal attendent avec impatience de nouvelles images qui vont permettre aux policiers de faire avancer le dossier parce qu’on ne peut pas faire grand chose avec ce qui a déjà été diffusé comme images», informe l’ex-sergent.

Événements liés ?

Selon le sergent à la retraite, les policiers de Montréal n’ont toutefois aucune raison de croire que le crime commis douze heures plus tôt dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve et l’événement du la Place Frontenac seraient liés.

«Les policiers vont toujours se garder la prudence d’attendre les résultats des analyses balistiques pour avoir la certitude que l’arme n’est pas la même, mais pour l’instant il n’y a pas de lien entre les deux même si on ne l’écarte pas complètement», conclut Jean-François Brochu.