Ils récupèrent une toile saisie par les nazis

Une toile du XVIIe siècle, saisie par les nazis en 1936, a été restituée par la justice américaine aux héritiers d'un marchand d'art juif allemand exilé au Canada, a annoncé mercredi la Fondation Max-et-Iris Stern.

La toile «Jeune homme en Bacchus», du portraitiste néerlandais Jan Franse Verzijl (1599-1647), a été récupérée par la police fédérale américaine (FBI) auprès de la galerie d'art Luigi Caretto de Turin, en Italie, qui l'avait consignée pour vente au salon d'art Spring Masters de New York en mai 2015.

La galerie italienne a «fait preuve d'une grande générosité en renonçant volontairement et gracieusement à son droit de propriété sur l'oeuvre» lors des négociations avec le FBI, a souligné la fondation dans un communiqué.

Le FBI était intervenu suite à un appel du Bureau des demandes d'indemnisation liées à la Shoah (HCPO) de l'État de New York, au nom de la fondation.

Créée en 2002 et dirigée depuis l'université Concordia à Montréal, la Fondation Max-et-Iris Stern, est aujourd'hui «le plus important projet dans le monde» de restitution de tableaux écoulés de force par leurs propriétaires pendant l'Allemagne nazie, a expliqué à l'AFP son directeur, Clarence Epstein.

C'est la seizième toile récupérée par la fondation, qui regroupe également l'université McGill de Montréal et l'université hébraïque de Jérusalem.

Ces institutions sont les légataires de Max Stern, un Allemand d'origine juive (1904-1987), ancien propriétaire d'une importante galerie d'art de Düsseldorf, évincé de l'académie des beaux-arts du Reich et contraint par les nazis jusqu'en 1937 d'écouler plus de 400 tableaux pour pouvoir fuir vers l'Angleterre avant de gagner le Canada.

Retenu dans des camps de détention à son arrivée dans chacun de ces pays, Max Stern a ensuite fondé la galerie Dominion de Montréal, longtemps l'une des plus prestigieuses du Canada.

«La reconnaissance du fait que les ventes forcées de biens culturels à l'époque des nazis constituaient des vols demeure le principe directeur du projet», explique M. Epstein.

La restitution de la toile, lors d'une cérémonie organisée mercredi matin au musée du Patrimoine juif de New York (Museum of Jewish Heritage), fait suite à une décision historique de la justice américaine en 2007 dans une autre affaire liée à Stern et reconnaissant que les oeuvres qu'il avait dû liquider lui avaient été indubitablement volées.

La majeure partie des oeuvres de Stern se trouvent toujours en Allemagne, selon M. Epstein.