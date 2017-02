«J’ai foncé, j'ai porté plainte et je suis libéré»

«Ce n’est pas évident pour un enfant de 12 ans de dénoncer la manipulation et les menaces d’un homme de 40 ans surtout quand il est directeur de l’école». C’est dans ces mots que Jean (nom fictif) s’est senti pendant une partie de sa vie.

Plus de 30 ans après avoir subi les sévices sexuels de Jean-Paul Thibault, il a décidé de porter plainte auprès de la police. L’agresseur, qui a aujourd'hui 74 ans, a plaidé coupable à une série d’accusations puisque cinq autres victimes qui avaient entre 12 et 18 ans au moment des faits ont dénoncé l’ex-frère.

«En 2014, c’est une photo dans un journal local qui m’a poussé à ne plus rester silencieux. J’ai vu qu’il était encore sous le conseil d’administration du Collège Saint-Hilaire. Ça m’a ramené à cette époque. Moi qui pensais avoir fermé le livre sans jamais l’avoir fermé, mais en voyant ça, à l’âge que j’étais rendu et en ayant des enfants en bas âge, il y a plein de choses qui se sont allumées et je me suis dit que ça ne peut plus continuer. C'est l’élément déclencheur», affirme l’homme sous le couvert de l’anonymat en entrevue à TVA Nouvelles.

Après avoir contacté des avocats spécialisés dans les recours collectifs, comme ceux assignés aux prêtres rédemptoristes de Québec, Jean a «foncé, a porté plainte et s’est senti libéré».

Aujourd’hui, Jean est policier pour une importante organisation et il s’est posé plusieurs questions avant de dénoncer.

«Ce n’est pas dans la nature d’un homme de dénoncer ou de parler parce qu’on garde tout par en dedans. En plus, il y a le tabou de l’homosexualité. Il faut foncer, regarder le problème en l’attaquant de front», poursuit la victime.

Une thérapie de 21 jours?

Jean-Paul Thibault a plaidé coupable et s’est excusé aux victimes. Il a même dit qu’il avait suivi une thérapie de 21 jours pour régler ses problèmes. M. Thibault affirme «avoir changé» après cette thérapie.

«C’est ridicule, je ne le crois pas. Il n’a jamais fait de déclaration incriminante. Il ne s’est jamais libéré de tout ça. Je sais qu’il y a voyagé beaucoup avec l’institution. Il est allé travailler dans des orphelinats dans d’autres pays. On ne sait pas s’il a fait quoi que ce soit lors de ces visites à l’extérieur», indique Jean au lendemain des plaidoiries sur la peine au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

La Couronne exige huit ans de pénitencier tandis que la défense en réclame quatre.