Lady Gaga chantera avec Metallica

Lady Gaga pourrait difficilement obtenir une plus importante visibilité qu’en ce mois de février.

Après avoir enflammé le public du Super Bowl à la mi-temps dimanche, annoncé une tournée mondiale qui s’amorcera cet été et semble-t-il renoué avec l’acteur Taylor Kinney, la populaire artiste a ajouté son nom à la brochette de vedettes des prochains Grammy Awards.

Pour la 59e édition de la grande fête de la musique américaine qui aura lieu dimanche à Los Angeles, Lady Gaga montera sur la scène du Staples Center afin d’offrir un duo avec le groupe Metallica, apprend-on de «Variety». La ou les chansons qui seront proposées par l’Américaine et la bande à James Hetfield n’ont par contre pas été dévoilées.

L’an dernier, l’interprète de «Bad Romance» avait profité de l’occasion pour rendre hommage au regretté David Bowie en reprenant plusieurs de ses succès, dont «Space Oddity» et «Ziggy Stardust».

En plus de Lady Gaga, les organisateurs des Grammy Awards 2017 ont réussi à retenir les services de stars telles qu’Adele, Bruno Mars, Katy Perry, The Weeknd et Daft Punk.

Lors de la soirée, des hommages doivent aussi être rendus à deux célèbres chanteurs qui nous ont quittés en 2016: Prince et George Michael.