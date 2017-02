L'aide fédérale à Bombardier: deux poids deux mesures?

L’aide fédérale accordée à Bombardier n’a fait à peu près que des mécontents, tant à Ottawa qu’à Québec.

Et les deux analystes de l’émission «La Joute», dont les avis divergent, se livrent un beau duel.

«Tout ça pour ça. On attend, on attend, on attend, et ils nous livrent 372 millions. Visiblement, le Québec et la députation québécoise ne pèsent pas lourd dans la balance du gouvernement fédéral, du gouvernement Trudeau, actuellement», commente Bernard Drainville, à LCN.

La contribution du fédéral sera étalée sur quatre ans et versée sous forme de prêt remboursable. Elle ne visera pas seulement le développement de la flotte de la C Series, puisque les deux tiers du prêt seront consentis pour le programme de développement du Global 7000.

De plus, le montant allongé est loin du milliard que l’entreprise et le gouvernement du Québec attendaient.

Les réactions des politiciens étaient des plus prévisibles, relève Luc Lavoie. «Évidemment, pour Jean-François Lisée, ça veut dire qu’on devrait se séparer et pour François Legault, c’est un deal qui a été négocié par des pee-wee.»

Selon le chef du Parti québécois, l’effort d’Ottawa est nettement insuffisant. «À quoi ça sert exactement d’être dans ce pays-là si quand notre industrie aérospatiale, qui compte 150 000 emplois, demande de l’aide et n’est pas écoutée, ce n’est jamais notre tour. Alors, je pense qu’on serait mieux de faire l’indépendance du Québec», a-t-il déclaré à l’Assemblée nationale.

15 milliards au Québec

Les doléances de M. Lisée n’émeuvent aucunement Luc Lavoie. «L’an dernier, le fédéralisme a fait entrer 15 milliards au Québec», répond-il.

Lecture différente pour son coanalyste: «C’est un fait que l’industrie automobile en Ontario, quand elle était dans le trouble, elle a reçu 10 milliards, soulève Bernard Drainville.

«Et notre industrie de l’auto, qui est l’industrie aérospatiale, qui est extrêmement performante, source de recherche et développement, d’exportations formidables, et bien elle, à travers Bombardier, qui est notre chef de file, elle reçoit 372 millions. Donc 372 millions sur un bord et 10 milliards sur l’autre, quand c’est le cas de l’Ontario», dit-il, en ajoutant que le fédéral a mis des milliards dans les hydrocarbures dans les provinces de l’Ouest.

C’est comparer des pommes avec des oranges, rétorque Luc Lavoie. Il rappelle qu’à l’époque, en 2008-2009, le gouvernement américain a volé au secours de son industrie automobile, au bord de la faillite. «Le gouvernement canadien était placé devant la situation suivante: ou bien il investit, ou bien il ferme les usines. Dix milliards qui ont été totalement remboursés.» Bombardier n’a pas été négligé par Ottawa dans le passé, note-t-il.

Comme un «pee-wee»

De son côté, le chef de la Coalition avenir Québec juge que le gouvernement Couillard a fait courir «un risque énorme aux Québécois sans obtenir aucune garantie», ce qui fait dire à M. Legault que le premier ministre a négocié en véritable amateur, «comme un pee-wee».

Luc Lavoie souligne qu’à la base, Québec a fait un «mauvais deal», en octobre 2015, en annonçant l’octroi d’un milliard pour aider le programme des appareils de la C Series de Bombardier.

«Le milliard, il aurait dû aller le placer en haut, dans le holding, pas dans une nouvelle coquille appelée C Series où se trouvent tous les risques, explique-t-il. On dira aussi que c’est aussi là que se trouvent tout ce qui peut y avoir de profits, mais pour l’instant, le succès de la C Series est loin d’être garanti.»

Chose certaine, Luc Lavoie rejette du revers de la main les propos de Philippe Couillard, qui se présente comme le sauveur du fleuron québécois.

Voyez dans la vidéo ci-dessus un extrait de l’émission «La Joute».