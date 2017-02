Le garçon d'Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge est né

Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge ont accueilli leur fils vendredi, a rapporté le magazine «7 Jours» sur sa page Facebook.

Le bébé, prénommé Théodore, est le premier de la chanteuse de 35 ans, mais le quatrième de l'acteur âgé de 40 ans. Guillaume Lemay-Thivierge est aussi papa d'une adolescente, Charlie, et de deux garçons, Miro et Manoé. La mère de ces deux derniers est la comédienne Mariloup Wolfe.

«7 Jours» indique que plus de détails seront disponibles dans sa prochaine édition, en kiosque jeudi.

Au cours des dernières semaines, Émily Bégin a souvent donné des nouvelles de sa grossesse à ses fans via son compte Instagram. On l'a notamment vue faire du ski de fond et prendre la pose dans des vêtements de sport adaptés aux femmes enceintes. Cette ligne devrait d'ailleurs être lancée l'été prochain.