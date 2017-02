Le ministre Goodale veut une révision des méthodes d'enquête

Le ministre de la Sécurité publique Ralph Goodale a réagi, mardi, à une vaste enquête du «Globe and Mail» en demandant à tous les corps de police du Canada de réviser leur façon d’enquêter sur les agressions sexuelles.

Des données obtenues par le «Globe» en provenance de la majorité des corps policiers du pays et diffusées la semaine dernière montrent qu’un cas d’agression sexuelle sur cinq (19 %) est jugé infondé par la police. 115 forces policières ont même atteint un taux d'au moins un cas sur trois qui n’est pas pris au sérieux.

M. Goodale a demandé aux procureurs de la Couronne et aux enquêteurs «de réexaminer leurs approches, leurs procédures et leurs façons de traiter les cas et les enquêtes afin de s’assurer que nous réglions ce problème et que notre système de justice rende justice aux victimes».

Dans la foulée de cette enquête qui a duré 20 mois, plusieurs corps policiers majeurs, principalement en Ontario, ont déjà annoncé une révision de leurs pratiques d’enquête. C’est notamment le cas de la police de London, de la police régionale de York et de la police de Saskatoon.

La police provinciale de l’Ontario a aussi fait part de son intention d’analyser ses pratiques, elle qui rejette présentement 34 % des plaintes qu’elle reçoit.

La Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de Montréal n’ont, de leur côté, pas indiqué avoir de plans pour réviser systématiquement tous leurs cas jugés infondés.

Les deux corps policiers se situent dans la moyenne nationale en rejetant, respectivement, 21 % et 17 % des plaintes qu’ils reçoivent pour agression sexuelle. L’ensemble des corps policiers du Québec qui ont participé à l’enquête présente un taux moyen de 17 %.

Les policiers de Winnipeg sont ceux qui prennent le plus au sérieux ce type de plaintes au pays, avec seulement 2 % des cas jugés infondés.